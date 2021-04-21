МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия вручила США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая, говорится в комментарии МИД РФ.

В среду заместитель посла США в Москве Барт Горман был вызван в министерство иностранных дел РФ. Источник: члены ОПЕК в среду обсудят законопроект США против организации

"Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная мера представляет собой зеркальный ответ на "враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", — добавили в министерстве.