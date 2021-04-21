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"Автодор" готов начать строить трассу Казань-Екатеринбург в 2022 году
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"Автодор" готов приступить к строительству платной автомобильной трассы от Казани до Екатеринбурга, которая станет продолжением трассы Москва-Казань, в 2022 году при... ПРАЙМ, 21.04.2021
трассы, автодор, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Автодор" готов приступить к строительству платной автомобильной трассы от Казани до Екатеринбурга, которая станет продолжением трассы Москва-Казань, в 2022 году при соответствующем финансировании, сообщили в пресс-службе госкомпании.
"Госкомпания "Автодор" при условии обеспечения соответствующего финансирования уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы, а в 2022 году строительные", — говорится в сообщении.
В госкомпании также отметили, что время в пути от Казани до Екатеринбурга по новой трассе сократится с 14 до 7 часов.
Ранее в "Автодоре" заявляли, что дорога Москва-Казань М-12 может быть продлена до Екатеринбурга не раньше 2030 года.
Сейчас на трассе М-12 идет подготовка территории под строительство на всех 810 километрах, параллельно ведутся проектные работы, уточнили в госкомпании.
Автотрасса Москва-Казань протяженностью почти 810 километров — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта превышает 650 миллиардов рублей.