МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Автодор" готов приступить к строительству платной автомобильной трассы от Казани до Екатеринбурга, которая станет продолжением трассы Москва-Казань, в 2022 году при соответствующем финансировании, сообщили в пресс-службе госкомпании. Хуснуллин уверен, что трассу Москва-Екатеринбург построят за три года

"Госкомпания "Автодор" при условии обеспечения соответствующего финансирования уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы, а в 2022 году строительные", — говорится в сообщении.

В госкомпании также отметили, что время в пути от Казани до Екатеринбурга по новой трассе сократится с 14 до 7 часов.

Ранее в "Автодоре" заявляли, что дорога Москва-Казань М-12 может быть продлена до Екатеринбурга не раньше 2030 года.

Сейчас на трассе М-12 идет подготовка территории под строительство на всех 810 километрах, параллельно ведутся проектные работы, уточнили в госкомпании.

Автотрасса Москва-Казань протяженностью почти 810 километров — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта превышает 650 миллиардов рублей.