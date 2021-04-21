МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 13 по 19 апреля ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщает Росстат.

"За период с 13 по 19 апреля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля – 100,4%, с начала года – 102,5%", — говорится в сообщении.

Предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,1%. До этого за период с 30 марта по 5 апреля — 0,2%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли от 1,1% до 3,1%, в хостеле — на 0,3%. Путевки в санатории, а также проезд в городском автобусе подорожали на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте.