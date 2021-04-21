МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Реализация мер из послания президента РФ Владимира Путина может быть профинансирована за счет средств резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также перераспределения расходов внутри бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина. Реализация послания Путина обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей

Путин ранее в среду выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что реализация мер из послания президента потребует из бюджета за два года 400 миллиардов рублей, в текущем году — порядка 270 миллиардов рублей.

"В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами", — сказали в пресс-службе Минфина.