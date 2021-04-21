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Минфин рассказал, где можно взять средства на реализацию послания Путина
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Реализация мер из послания президента РФ Владимира Путина может быть профинансирована за счет средств резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а... ПРАЙМ, 21.04.2021
владимир путин, минфин рф, послание федеральному собранию, новости, госпроекты, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Реализация мер из послания президента РФ Владимира Путина может быть профинансирована за счет средств резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также перераспределения расходов внутри бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
Путин ранее в среду выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что реализация мер из послания президента потребует из бюджета за два года 400 миллиардов рублей, в текущем году — порядка 270 миллиардов рублей.
"В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами", — сказали в пресс-службе Минфина.