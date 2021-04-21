МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минприроды РФ впервые с 2000 года пересмотрело требования к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), они вступят в силу с сентября, сообщает ведомство.

"Минприроды России разработало новые требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Они начнут действовать с 1 сентября 2021 года", — говорится в сообщении. Документ подготовлен в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". Эксперт: нефтяные компании России не переименуют под давлением экологов

Процедуру ОВОС должны проводить компании, чьи проекты могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Она состоит из проведения исследований, подготовки материалов, общественных обсуждений и выработки окончательных материалов по итогам обсуждения.

"Новые требования к материалам оценки воздействия более четко определяют процедуру уведомления об общественных обсуждениях", — поясняется в релизе. Теперь уведомление будет публиковаться на сайте Росприроднадзора, субъекта или муниципального органа власти в зависимости от требований к экспертизе конкретного проекта. За экологию или против экономики? Каковы задачи Greenpeace в России

Кроме того, требования к материалам ОВОС теперь будут различаться для разных видов деятельности. Например, в отношении объектов I категории по уровню воздействия на окружающую среду материалы оценки воздействия должны дополнительно содержать анализ соответствия технологических процессов требованиям наилучших доступных технологий.

Ранее в марте Минприроды заявляло, что открытость экологической информации — самая актуальная проблема экологии в России.