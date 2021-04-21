МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минприроды РФ впервые с 2000 года пересмотрело требования к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), они вступят в силу с сентября, сообщает ведомство.
"Минприроды России разработало новые требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Они начнут действовать с 1 сентября 2021 года", — говорится в сообщении. Документ подготовлен в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".
Процедуру ОВОС должны проводить компании, чьи проекты могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Она состоит из проведения исследований, подготовки материалов, общественных обсуждений и выработки окончательных материалов по итогам обсуждения.
"Новые требования к материалам оценки воздействия более четко определяют процедуру уведомления об общественных обсуждениях", — поясняется в релизе. Теперь уведомление будет публиковаться на сайте Росприроднадзора, субъекта или муниципального органа власти в зависимости от требований к экспертизе конкретного проекта.
Кроме того, требования к материалам ОВОС теперь будут различаться для разных видов деятельности. Например, в отношении объектов I категории по уровню воздействия на окружающую среду материалы оценки воздействия должны дополнительно содержать анализ соответствия технологических процессов требованиям наилучших доступных технологий.
Ранее в марте Минприроды заявляло, что открытость экологической информации — самая актуальная проблема экологии в России.
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833515587.html