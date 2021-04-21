2021-04-21T23:17:54+03:00
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Правительство рассмотрит упрощение выдачи ВНЖ инвестирующим в страну
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Правительство России обсудит на заседании в четверг проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщает... ПРАЙМ, 21.04.2021
инвестиции, иностранцы, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России обсудит на заседании в четверг проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть… вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание.