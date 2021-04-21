МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России обсудит на заседании в четверг проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

"На заседании планируется рассмотреть… вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание.