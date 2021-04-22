МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Названы пять санкций, которыми Россия могла бы "насолить" Западу

Замглавы МИД РФ ранее заявил РИА Новости, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но если ее отключат, будет задействовать другие системы и возможности.

Как заявил Кулеба в интервью агентству Рейтер, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность "запретить доступ России к SWIFT".

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

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