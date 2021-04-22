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Украина призвала ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT
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Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических... ПРАЙМ, 22.04.2021
санкции против рф, swift, россия, украина, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Замглавы МИД РФ ранее заявил РИА Новости, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но если ее отключат, будет задействовать другие системы и возможности.
Как заявил Кулеба в интервью агентству Рейтер, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность "запретить доступ России к SWIFT".
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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