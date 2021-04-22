МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в марте 2021 года упал на 34% по сравнению с февралем, свидетельствует исследование холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты оцениваются на основе данных скан-панели домохозяйств, проводимой холдингом. Оценка базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек. Двум категориям россиян хотят упростить получение доплат к пенсии

"В марте 2021 года объем "свободных денег" в российских семьях сократился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщает холдинг. При этом по сравнению с мартом прошлого года индекс уменьшился на 5%. Показатель января 2019 года принят за исходную точку для расчета индекса.

По словам исполнительного директора "Ромира" и Mile Group Инны Караевой, существенное снижение индекса свободных денег происходит за счет двух факторов: небольшого снижения доходов и одновременного роста расходов россиян. "Основной вклад в последнее вносит общее повышение цен с начала года и праздничный период 8 марта", — приводится в сообщении комментарий Караевой.