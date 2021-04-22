МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 2,9% с 3,3% на фоне лучших итогов 2020 года, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год

По итогам 2020 года снижение ВВП РФ составило 3,1%, что оказалось лучше ожиданий властей. В сентябре Минэкономразвития прогнозировало спад экономики РФ в 2020 году на 3,9%.

"Здесь надо смотреть не только 2021 год, а 2020-2021 годы, потому что часть отскока перенесена была на 2020 год. Прогноз ВВП на 2021 год подкорректировали до 2,9%, предыдущая цифра – 3,3%, с учетом в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+", — сказал источник.

Он отметил, что основной вклад в рост ВВП в 2021 году внесет восстановление потребления и инвестиций в основной капитал.

В 2022 году рост ВВП России теперь прогнозируется на уровне 3,2% вместо ранее ожидавшихся 3,4%. Прогноз на 2023 год сохранен – рост на 3%. Прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2022 году предполагает выход из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали в мае 2020 года. В зависимости от ситуации на рынке альянс корректирует ограничения добычи в рамках сделки.