МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 4,3% с 3,7%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил журналистам источник в министерстве. Минэкономразвития понизило прогноз по посту ВВП России в 2021 году

"Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили (прогноз – ред.) до 4,3% год к году", — сказал источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

"Отдельно отмечу, что мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", — добавил источник.

В 2022-2024 годах министерство прогнозирует инфляцию на уровне 4% (таргет ЦБ).