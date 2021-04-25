МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Эксперт рассказал о мошеннической схеме с аферистами выдающими себя за работников интернет-магазина и поделился опытом защиты от преступников, сообщило "Радио Спутник".

Если сделан заказ в интернет-магазине, а спустя несколько минут оттуда перезванивают для уточнения данных банковской карты, это означает попытку мошенничества с целью выманивания данных о карте, либо персональных данных. Об этом рассказал изданию специалист по IT-безопасности Григорий Пащенко. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

По словам эксперта, преступники могут получить сведения о сделанном заказе от сотрудников колл-центра магазина, вовлеченных в криминальную схему. Таким же способом узнают персональные данные.

Недобросовестные сотрудники магазинов "сливают" данные о клиенте. Аферисты, в свою очередь, перехватывают заказ и звонят жертве, выдавая себя за интернет-магазин.

"Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то "слил". Это могли сделать операторы из кол-центра магазина. Зарплата у них не такая большая, а на одних сливах операторы могу зарабатывать 150-200 тысяч рублей в месяц", — рассказал эксперт.

Помимо этого, в небольших интернет-магазинах вероятны утечки данных клиентов по вине администраторов. Если оператор работает удаленно с личного компьютера, не факт, что он принял нужные меры безопасности. Компьютер может быть взломан, и клиентские данные утекут к злоумышленникам.

Как сообщает издание, в случае входящего вызова из интернет-магазина, желательно самостоятельно перезвонить в организацию, чтобы подтвердить заказ и способ оплаты. Важно помнить, что преступники могут звонить жертвам, используя номер магазина, с помощью программ для подмены номера.

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