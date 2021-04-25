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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210425/833536374.html
Назван способ получить двойной оклад за работу
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Эксперт назвал ситуацию, при которой люди имеют право получить двойной оклад, сообщили РИА Новости. Речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх... ПРАЙМ, 25.04.2021
выходные, зарплаты, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Эксперт назвал ситуацию, при которой люди имеют право получить двойной оклад, сообщили РИА Новости.
Речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен.
Судебный эксперт Юрий Капштык напомнил, что данная норма закреплена в статье 153 ТК РФ и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
Капштык обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.
"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", — сказал эксперт.
Специалист уточнил, что для работников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни с 4 по 7 мая останутся рабочими.
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