МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Гражданам России необходимо начинать готовиться к возможному обвалу национальной валюты с привычки формировать сбережения, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. После майских праздников рубль получит шанс пробить максимум года

"Для этого вам неизбежно придется либо снизить свое потребление, либо увеличить свои доходы", — отметил собеседник агентства.

В таком случае возможно задуматься о формировании тривалютной корзины: треть сбережений может хранится в долларе США, треть — в евро и последняя треть — в китайском юане, отметил он и посоветовал покупать валюту через Московскую биржу, чтобы не тратиться на банковские комиссии.

В свою очередь независимый финансовый советник Александра Базак добавляет, что самый простой способ накопления денег — автоматические отчисления с каждого поступления на "зарплатную" карту в некий "резервный" фонд.Это позволяет минимизировать соблазн потратить деньги впустую. "Подушку безопасности стоит иметь хотя бы на 3-6 месяцев жизни,если вдруг останетесь без какого-либо дохода,а желательно на все 9 месяцев", — отметила она в беседе с агентством "Прайм".

Назвать точные цифры, какие необходимо иметь про запас, нельзя. Как отметил ведущий аналитик QBF Олег Богданов, у разных семей, разные запросы. "Кому-то надо на 3 месяца три миллиона рублей, а кто-то и 300 тысячами обойдется. Тут нет одного рецепта для всех", — пояснил он.