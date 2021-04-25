МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Многие граждане России заранее оформили отпуск на четыре дня между майскими выходными — с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы получить "каникулы". Однако теперь, по указу президента РФ Владимира Путина, россияне и так будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно: дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

При этом, пишет "Российская газета", мало кто из россиян теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни.

О том, что можно сделать в этой ситуации, рассказала изданию доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.

"Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", — отметила она.

Отмечается, что у нерабочих дней статус отличается от праздничных: это особенный статус. Годом ранее — весной 2020 года — Минтруд и Роструд разъясняли:

нерабочие дни включаются в число дней отпуска и оплачиваются по среднему заработку. Дата окончания такого отпуска остается неизменной.



если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса.



Самое разумное в этой ситуации договориться с руководством и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.