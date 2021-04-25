Россиянам рассказали, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Многие граждане России заранее оформили отпуск на четыре дня между майскими выходными — с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы получить "каникулы". Однако теперь, по указу президента РФ Владимира Путина, россияне и так будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно: дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими.
При этом, пишет "Российская газета", мало кто из россиян теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни.
О том, что можно сделать в этой ситуации, рассказала изданию доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.
"Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", — отметила она.
Отмечается, что у нерабочих дней статус отличается от праздничных: это особенный статус. Годом ранее — весной 2020 года — Минтруд и Роструд разъясняли:
- нерабочие дни включаются в число дней отпуска и оплачиваются по среднему заработку. Дата окончания такого отпуска остается неизменной.
- если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса.
Самое разумное в этой ситуации договориться с руководством и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.
https://1prime.ru/state_regulation/20210425/833537383.html