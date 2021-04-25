МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Экономически вести войну за воду невыгодно, потому уже есть технологии получения воды, которые дешевле военных действий, между тем просчеты управления водными ресурсами в последние десять лет были одной из причин военных конфликтов в Сирии и Судане, отметили эксперты в рамках дискуссии "Война за воду" на фестивале "Экочашка". Над Россией нависла новая угроза

Согласно прогнозам экспертов, изменение климата приведет в ближайшие 50 лет к возникновению дефицита водных ресурсов в некоторых регионах планеты. Для России дефицит воды усилится на юге страны, засухи с изменение климата будут повторятся чаще. Изменение климата также будет негативно влиять на качество воды: будет уменьшаться речной сток, а значит меньше возможностей для разбавления "плохой" воды. Повышение температуры воды приведет к росту случаев цветения рек, а увеличение числа осадков приведет к росту мутности рек.

"Могут ли действительно уже скоро начаться войны за воду? Я думаю, что войны не начнутся. Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать… Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности… Помимо этого технологии водосбережения также развиваются", — сказала доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, специалист по гидрологическим прогнозам Мария Сидорова.

Эксперт также отметила, что из развитых стран только Испания и Сингапур имеют проблемы с водой, у остальных дефицит не наблюдается.

"Мы не столкнемся с тем, что воды нет. Мы столкнемся с тем, что количество воды и ее качество будет лимитировать нашу экономику", — уточнила Сидорова.

По мнению научного сотрудника географического факультета МГУ, специалисты по качеству воды Оксаны Ериной, проблема может состоять не в доступе к воде, а в доступе к качественной воде.

"Я была удивлена, что в славном городе Копейск (сателлит Челябинска), когда я консультировала администрацию города по вопросам улучшения водной инфраструктуры, потому что по качеству они не могут использовать существующие рядом озера, они шламонакопители. Они получают воду из Челябинска, за 40 километров", — сказала Ерина. Путин раскрыл планы России в области экологии

Между тем, кандидат географических наук, специалист по вопросу климатических беженцев Юлия Кузнецова добавила, что дефицит воды уже провоцирует военные конфликты. Она отметила, что несколько лет засухи и отсутствие у населения доступа к питьевой воде подтолкнули развитие военного сценария в Сирии в 2011 году.

"Несколько лет была засуха, жуткий водный кризиса. Люди внутри страны мигрировали в города, началось перенаселение и борьба за ресурс", — сказала Кузнецова.

Кроме того, в Судане также разгорелся конфликт из-за дефицита воды, называемый конфликт в Дарфуре. В 2004 году также наблюдалась засуха и кочевые племена, которые обычно могли пользоваться водой из источников, расположенных на территории оседлых народов, остались без доступа к воде. Им не давали брать воду, потому что нехватка воды была даже у тех, кто жил вблизи источников.