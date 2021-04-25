ПРАГА, 25 апр – ПРАЙМ. Из 550 тысяч фирм в Чехии 13,3 тысячи принадлежат гражданам РФ, далее следуют граждане Словакии, Украины и Германии, сообщила в воскресенье аналитическая компания CRIF. В Думе прокомментировали возможный запрет импорта чешского пива

"В Чехии в данный момент зарегистрировано 13 337 экономических субъектов, владельцами которых являются граждане России. Последующие места среди зарубежных граждан, владеющих фирмами в Чехии, занимают словаки, украинцы и немцы. Таким образом, из общего числа около 550 тысяч фирм гражданам РФ принадлежат 2,5%", — говорится в сообщении.

По данным CRIF, число принадлежащих россиянам фирм является в последние годы весьма стабильным. Наибольшее их число было зарегистрировано в 2015 году — 13 818. Более 8 тысяч из этих фирм не имеет ни одного сотрудника, еще около 4 тысяч — от одного до пяти сотрудников.

"Около 71% из этих фирм не имеет никакого торгового оборота, являясь, по существу, "пустыми почтовыми ящиками", — отмечается в комментарии CRIF.

Одновременно некоторые российские компании имеют в Чехии крупные торговые обороты. В частности, торговый оборот предприятия Aircraft Industries, производителя самолетов в городе Куновице, превышает 1,5 миллиарда крон (около 68 миллионов долларов), здесь работают более одной тысячи человек.

По данным Чешского статуправления, разрешение на проживание в Чехии в 2019 году имели 38 тысяч граждан России, занимая четвертое место среди иностранцев после украинцев, словаков и вьетнамцев. Наибольшее число россиян проживает в Праге (1,8% населения города) и в Карловых Варах (1,4%).