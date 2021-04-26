МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. Минфин предлагает отложить строительство 25 мусорных заводов в России

В конце 2020 года была утверждена концепция РОП, которая направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. Однако для реализации концепции необходима была дорожная карта, которая в свою очередь определяет шаги, необходимые для претворения концепции в жизнь.

"Утвержденный план мероприятий предусматривает действия правительства, федеральных органов исполнительной власти и ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") по нормативному правовому регулированию и меры в области совершенствования института РОП", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.

По мнению Абрамченко, при внедрении РОП не должно быть дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

Согласно дорожной карте Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Росприроднадзор и Российский экологический оператор до конца III квартала 2021 года должны подготовить предложения по формированию целевых показателей сбора и утилизации по отдельным группам товаров. "Они должны включать количественные значения, прогноз их достижения с учетом направления на обработку 100% ТКО (твердых коммунальных отходов – ред.) и сокращения к 2030 году вдвое объема отходов, направляемых на захоронение, оценку необходимой инфраструктуры по сбору и утилизации отходов, а также механизм контроля достижения указанных целевых показателей и ответственных лиц", — пояснила Абрамченко. Сколько придется заплатить за выброс мусора в неположенном месте

Кроме того дорожная карта предусматривает, что импортер будут декларировать количество выпущенных в обращение на территории страны товаров, их упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

"Предполагается также формирование и наполнение электронного каталога товаров и упаковки, содержащего информацию о технологиях их производства, в том числе из вторичного сырья", — говорится в сообщении.

Согласно документу, до конца III квартала планируется разработать и направить в регионы рекомендации для торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке либо материалов, содержащих вторичное сырье.

Как пояснила Абрамченко, планируется меры стимулирования использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых. Также дорожная карта предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц.