МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года, размещенных на сайте министерства. Минтруд уточнил порядок начисления зарплаты с 4 по 7 мая

"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", — говорится в сообщении.

Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде. Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы.