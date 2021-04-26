2021-04-26T17:09:35+03:00
2021-04-26T17:09:35+03:00
2021-04-26T17:09:35+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210426/833544685.html
Минтруд дал рекомендации по отпуску, взятому с 4 по 7 мая
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Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим... ПРАЙМ, 26.04.2021
отпуск, работа, минтруд рф, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минтруд РФ рекомендует работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нем с 4 по 7 мая, на эти дни, следует из рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года, размещенных на сайте министерства.
"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", — говорится в сообщении.
Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, отметили в Минтруде. Нерабочие дни, установленные указом президента РФ Владимира Путина, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы.