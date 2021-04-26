2021-04-26T19:28:00+03:00
2021-04-26T20:00:50+03:00
2021-04-26T19:28:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210426/833545855.html
Предпринимательская уверенность в апреле упала в добыче
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле снизился на 1,3 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и не изменился в обрабатывающих производствах, свидетельствуют... ПРАЙМ, 26.04.2021
предпринимательская уверенность, росстат, россия, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
https://1prime.ru/finance/20210426/833545371.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле снизился на 1,3 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и не изменился в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в апреле 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – (-1,3%); в обрабатывающих производствах – 0,0%", — говорится в сообщении.
При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11% и удовлетворительной — 74% руководителей.
В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах — на 3 процентных пункта.
Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 20 процентных пунктов.