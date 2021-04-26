МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в апреле снизился на 1,3 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и не изменился в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата. Центробанк отмечает резкий скачок инфляционных ожиданий россиян

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в апреле 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – (-1,3%); в обрабатывающих производствах – 0,0%", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11% и удовлетворительной — 74% руководителей.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах — на 3 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 20 процентных пунктов.