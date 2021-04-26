МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни. Минтруд дал рекомендации по отпуску, взятому с 4 по 7 мая

Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Голикова в ходе брифинга в понедельник отметила, что работники, на которых распространяется действие указа, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни.

"Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии, если на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно", — заявила Голикова.