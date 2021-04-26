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Голикова призвала выплатить зарплаты перед майскими праздниками
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на... ПРАЙМ, 26.04.2021
татьяна голикова, зарплата, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Голикова в ходе брифинга в понедельник отметила, что работники, на которых распространяется действие указа, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни.
"Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии, если на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно", — заявила Голикова.