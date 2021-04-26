ЛОНДОН, 26 апр – ПРАЙМ. Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России в связи с "делом Магнитского", список с именами, среди которых также граждане других стран, опубликован в понедельник на сайте британского правительства.

В список вошли чиновники, бизнесмены, владельцы банков, которые, по данным МИД Британии, в декабре 2007 года были вовлечены в коррупционную схему с незаконным присвоением госсобственности на 230 миллионов долларов. Расследование указанной схемы в России получило название "дело Магнитского". В США оценили эффект от санкций против России

Британия заморозит активы и запретит въезд в страну следующим лицам: Артëму Кузнецову, в прошлом замначальника управления по расследованию налоговых преступлений МВД России; Павлу Карпову, в прошлом следователю по особо важным делам; Станиславу Гордиевскому, в прошлом следователю прокуратуры; Ольге Степановой, в прошлом руководителю налоговой инспекции №28; Владлену Степанову, мужу Ольги Степановой, который, по данным МИД Британии, организовал в 2007 году преступную группу для присвоения российской госсобственности.

Также под санкции попали Елена Химина, в прошлом глава налоговой инспекции № 25; Андрей Павлов, юрист; Алексей Шешеня, по данным МИД Британии, организовал в 2007 году преступную группу для присвоения российской госсобственности; Геннадий Плаксин, в прошлом глава банка Universal Savings; Вячеслав Хлебников, предприниматель; Виктор Маркелов, предприниматель; Дмитрий Клюев, в прошлом владелец банка Universal Savings; Олег Уржумцев, в прошлом старший следователь МВД; Юлия Майорова, юрист.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представил парламенту свод правил о международных антикоррупционных санкциях.

Британское правительство планирует вести борьбу с коррупцией по всему миру путем замораживания активов и запрета на въезд в Великобританию иностранцев, замешанных в серьезных коррупционных схемах.

В прошлом году Британия ввела персональные санкции против граждан РФ в рамках "дела Магнитского". МИД РФ тогда назвал это очередным недружественным шагом, попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела России. Также ведомство призывало Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении РФ.