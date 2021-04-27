КИЕВ, 26 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль госконцерна "Укроборонпром" в 2020 году выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом — почти до 90 миллионов долларов, сообщается на сайте концерна. "Нафтогаз Украины" отчитался о рекордных убытках

"Чистая прибыль ГК "Укроборонпром" 2020 года увеличилась на 108,36% по сравнению с 2019 годом и составляет 2,5 миллиарда гривен (89,6 миллиона долларов — ред.)", — сообщается на сайте.

В 2019 году прибыль составила 1,2 миллиарда гривен или 43 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка.

Выполнение финансового плана 2020 года составило 121,9% (запланированная чистая прибыль составила 75 миллионов долларов).

"В 2020 году также улучшились практически все основные показатели: доход вырос на 5%, операционная прибыль в 2,5 раза, а операционная маржа достигла 13% (рост в 2,3 раза)", — говорится в сообщении.

Чистый доход ГК "Укроборонпром" 2020 года увеличился на почти 61 миллион долларов по сравнению с прошлым годом и составил 1,3 миллиарда долларов.

Операционная прибыль ГК "Укроборонпром" в 2020 году составил 175,6 миллиона долларов (50,2 миллиона долларов в 2019 году).

Портфель заказов предприятий Концерна увеличился на 21% в 2020 году. В частности, наблюдалось увеличение количества новых заказов в прямых продажах и государственном оборонном заказе (73% и 79% соответственно).