МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи. Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер

"Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", — сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Власти РФ продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, добавил Путин.

"Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Вот Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ — ред.) знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Ну, будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", — заявил президент РФ.