МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Московская биржа в период нерабочих дней 4–7 мая будет работать в режиме, определённом ранее в апреле на период длительных общероссийских выходных, то есть, в обычном режиме рабочих дней, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Уточняется, что 1-3 и 8-9 мая – выходные праздничные дни, и торги в указанные дни проводиться не будут.

В период же нерабочих дней 4–7 мая работа Московской биржи будет происходить с учетом следующего регламента: торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию; расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию; будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Наконец, на 10 мая запланированы торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.

Кроме того, в этот день на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения, добавляет биржа.

Также 10 мая на фондовом рынке в режимах "Т+" и "репо с ЦК", а также на рынке депозитов не будут осуществляться расчеты по сделкам в иностранной валюте. А расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без центрального контрагента (ЦК) и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме.