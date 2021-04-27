МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 109 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board. Важная неделя корпоративных отчётностей на рынке США

Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 109 пунктов, обновив максимум с февраля 2020 года, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост показателя лишь до 112,1 пункта с первоначального значения марта в 109,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в апреле вырос до 109,8 пункта с пересмотренного показателя марта в 108,3 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 109,6 пункта.

Индекс экономических условий в апреле подскочил до 139,6 пункта с пересмотренного значения марта в 110,1 пункта (изначально показатель составлял 110 пунктов).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.