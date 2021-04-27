МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что в стране слишком много регионов, и их число следовало бы сократить. Хуснуллин назвал регионы, опережающие планы по строительству жилья

"Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — сказал Хуснуллин в ходе выступления на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Хуснуллин отметил, что в частности Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем.

Он также задался вопросом, почему жители Курганской области должны жить хуже тюменцев, в то время, когда они проживают на расстоянии всего 190 километров друг от друга.

Кроме того, вице-премьер считает, что налоги на недвижимость надо регулировать в рамках одной агломерации или округа. "У одних есть нефтяные доходы, у других нет. Они что жители другой страны? Считаю, что нынешний принцип территориального разделения неправильный, и нам не надо такого количества регионов. Думаю, что после сентябрьских выборов мы к этой теме вернемся", — добавил Хуснуллин.

Объясняя свою позицию, он отметил, что в настоящее время в России есть список регионов, которые не в состоянии выполнять задачи и поручения правительства. "Они (губернаторы – ред.) ходят на встречу к президенту, ходят ко мне, тратят наше время. Концентрацию нужно делать на точках роста", — подытожил вице-премьер.

Как уточнил РИА Недвижимость представитель вице-премьера, в ходе конференции тот озвучил исключительно варианты развития городов. "Вопрос объединения регионов на площадке правительства не прорабатывается", — добавил он.