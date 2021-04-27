МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Слабый рубль, рост инфляции и связанный с этим "разгон" цен на продукты в России представляет собой "ужасный" сценарий для России, считают в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. Кабмин назвал уровень ожидаемой инфляции в России по итогам года

Автор материала уверена, что одной из главных проблем для страны является инфляция, которая может усилить недовольство населения. При этом, у властей остается мало возможностей исправить эту ситуацию. Как заявил президент в послании Федеральному Собранию, правительство должно найти способы стабилизировать цены "средствами рынка", и не использовать государственное регулирование в долгосрочной перспективе.

По мнению автора, на рост цен на продукты оказывает влияние не только ухудшение общемировой ситуации, но и слабость рубля. Российская валюта оказалась гораздо более подверженной влиянию геополитических факторов, чем даже цен на нефть. Снижается и доля иностранных покупателей на рынке рублевых гособлигаций.

Однако пока ситуация для российской экономики не выглядит столь кризисной. Да и по сравнению с 2014 годом, Россия уже не так сильно зависит от иностранных денег, отмечает автор. Несмотря на то, что американским финансовым институтам было запрещено с середины июня покупать российские гособлигации на первичных аукционах, но на вторичном рынке они могут продолжать это делать. "Похоже, и здесь прослеживается сочетание обострения и разрядки", отмечает издание. При этом, риск увеличения санкционного давления и ускорения инфляции пока сохраняется.