2021-04-28T06:24:37+03:00
2021-04-28T06:24:37+03:00
2021-04-28T06:24:37+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833557448.html
Названы сферы, где за год был наибольший спрос на сотрудников
Экономика
Новости
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За последний год наиболее активный наём персонала вели работодатели в отраслях транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), торговли (12%), офисных служб и... ПРАЙМ, 28.04.2021
рынок труда, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. За последний год наиболее активный наём персонала вели работодатели в отраслях транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), торговли (12%), офисных служб и бизнес-услуг (9%), строительства и недвижимости (9%), а также в сфере услуг (8%). Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование рынка труда за период с марта 2020 года по февраль 2021-го, проведенное сервисом "Работа.ру".
Меньший спрос на сотрудников наблюдался в сферах IT и финансов (3%). Замедлился набор специалистов в отраслях красоты и здоровья, культуры и образования, а также в маркетинге (по 2%).
Больше всего новых резюме за указанный период было создано в отрасли офисных служб и бизнес-услуг (17%). Там чаще всего искали работу водителем, охранником, оператором, администратором и курьером.
Высокий спрос на вакансии наблюдался в транспорте и логистике (12%), в сфере услуг (11%) и в области торговли (10%).
Реже искали работу и создавали резюме в строительстве и недвижимости, маркетинге и рекламе (по 7%), производстве и агропроме (6%).
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