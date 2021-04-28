МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. За последний год наиболее активный наём персонала вели работодатели в отраслях транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), торговли (12%), офисных служб и бизнес-услуг (9%), строительства и недвижимости (9%), а также в сфере услуг (8%). Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование рынка труда за период с марта 2020 года по февраль 2021-го, проведенное сервисом "Работа.ру". Россияне рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес

Меньший спрос на сотрудников наблюдался в сферах IT и финансов (3%). Замедлился набор специалистов в отраслях красоты и здоровья, культуры и образования, а также в маркетинге (по 2%).

Больше всего новых резюме за указанный период было создано в отрасли офисных служб и бизнес-услуг (17%). Там чаще всего искали работу водителем, охранником, оператором, администратором и курьером.

Высокий спрос на вакансии наблюдался в транспорте и логистике (12%), в сфере услуг (11%) и в области торговли (10%).

Реже искали работу и создавали резюме в строительстве и недвижимости, маркетинге и рекламе (по 7%), производстве и агропроме (6%).

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