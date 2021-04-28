МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Число зарегистрированных коррупционных преступлений в первом квартале 2021 года в России выросло на 18,7%, в 13 регионах страны отмечается их кратный рост, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Россиянам сообщили рекордном количестве поддельных долларов

"В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тысяч до 11,9 тысячи)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений. В каждом третьем случае взятка была признана мелкой, ее размер не превышал 10 тысяч рублей (рост на 13,8%, 1,9 тысячи).

"Кратное увеличение массива преступлений коррупционной направленности отмечается в республиках Алтай, Хакасия, Приморском, Камчатском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской, Пензенской, Томской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах", — добавили в ГП.

Сумма материального ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, в первом квартале 2021 года превысила 18,5 миллиарда рублей, почти вдвое превысив аналогичный показатель прошлого года, сообщает Генпрокуратура.

Согласно опубликованным данным, материальный ущерб, нанесенный преступлениями коррупционной направленности, за три месяца превысил 18,5 миллиарда рублей против чуть более 10 миллиардов рублей в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, по данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года число преступлений коррупционной направленности выросло на 18,7 % — с 10 тысяч до 11,9 тысячи.