МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений за первые три месяца 2021 года в России на стадии предварительного расследования превысил 101 миллиард рублей, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Ущерб от коррупции в России вырос почти вдвое

"Впервые за последние 5 лет в первом квартале зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло на 7,2%", — говорится в сообщении.

Более 11,7 тысячи таких преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Это больше четверти по данной категории.

"Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 101,6 миллиарда рублей. Значительная часть причиненного экономическими деяниями ущерба приходится на налоговые преступления (около 22,7 миллиарда рублей)", — отметили в ГП.

Как ранее сообщали в ведомстве, ущерб от экономических преступлений в 2020 году составил 339,5 миллиарда рублей.