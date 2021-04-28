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Подсчитан ущерб от экономических преступлений в России
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Ущерб от экономических преступлений за первые три месяца 2021 года в России на стадии предварительного расследования превысил 101 миллиард рублей, сообщается на портале правовой... ПРАЙМ, 28.04.2021
экономические преступления, ущерб, генпрокуратура, новости, экономика, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений за первые три месяца 2021 года в России на стадии предварительного расследования превысил 101 миллиард рублей, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"Впервые за последние 5 лет в первом квартале зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло на 7,2%", — говорится в сообщении.
Более 11,7 тысячи таких преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Это больше четверти по данной категории.
"Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 101,6 миллиарда рублей. Значительная часть причиненного экономическими деяниями ущерба приходится на налоговые преступления (около 22,7 миллиарда рублей)", — отметили в ГП.
Как ранее сообщали в ведомстве, ущерб от экономических преступлений в 2020 году составил 339,5 миллиарда рублей.