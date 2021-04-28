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2021
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Российский миллиардер обратил внимание на подорожание жилья
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Российский миллиардер Олег Дерипаска пожаловался на увеличение стоимости жилья. Средние расходы на кредит по программе льготной ипотеки за год повысились с 26% до 28%, отметил он... ПРАЙМ, 28.04.2021
льготная ипотека, недвижимость, новости, экономика, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска пожаловался на увеличение стоимости жилья. Средние расходы на кредит по программе льготной ипотеки за год повысились с 26% до 28%, отметил он. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на его Telegram-канал.
Миллиардера возмутили факты, прозвучавшие в материале газеты "Ведомости", и он отметил, что вышеупомянутая программа перестала способствовать строительству доступного жилья. В итоге льготная ипотека исчерпала себя в 38% российских городов. "Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91% квартир, то сейчас — только 84%", — подчеркнул миллиардер.
Дерипаска отметил, что сильнее всего рост сказался на семьях, "живущих от зарплаты до зарплаты и бюджет которых распланирован до копейки", так как размер их заработной платы не увеличился. В качестве решения вопроса миллиардер призвал без повышения цен на квартиры развивать строительный сектор и предоставить застройщикам земельные участки с инфраструктурой.