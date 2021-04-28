МОСКВА, 28 апр ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, заявил замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

"Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", — сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".