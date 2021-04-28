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https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833564664.html
Должникам по алиментам могут дать приоритет при трудоустройстве
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Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости,... ПРАЙМ, 28.04.2021
должники, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) предлагает законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам, которые обратились в центры занятости, заявил замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.
"Мы предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", — сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".