МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Воздушное движение над Москвой временно ограничат в мае для подготовки к параду Победы, сообщает Росавиация. Крупную авиакомпанию обманули на пять миллионов рублей

"В ходе подготовки к проведению воздушной части парада в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая 2021 года, оперативными органами Единой системы Организации воздушного движения РФ по согласованию с Росавиацией осуществляется работа по введению ограничений в воздушном пространстве. Для проведения тренировок воздушной части парада Победы 4 и 7 мая (резервные дни — 5 и 6 мая), а также для проведения непосредственно парада 9 мая 2021 года, над Москвой будет установлен временный режим использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности полетов оперативные органы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) введут следующие ограничения на работу аэропортов (время московское): "Шереметьево" – с 10.40 до 11.05; "Домодедово" – с 10.55 до 11.20; "Внуково" – с 10.50 до 11.15; Раменское – с 10.55 до 11.20; Калуга (Грабцево) – с 09.40 до 10.40; Остафьево – с 10.55 до 11.20.

"Как и во время проведения апрельских тренировок на полигоне в Алабино (Московская область), все ограничения минимизированы по времени, существенных задержек прилетов и вылетов воздушных судов не прогнозируется. Пользователи воздушного пространства оповещены. Резервные дни могут быть задействованы для репетиций в случае неблагоприятных метеоусловий в основные дни", — отмечает Росавиация.

Помимо Москвы, предполагается проведение воздушных парадов в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Чите, Улан-Уде, Калининграде, Хабаровске. Во всех случаях оперативными органами ЕС ОрВД будет в полном объеме обеспечена безопасность использования воздушного пространства, а вводимые ограничения на работу региональных аэропортов практически не повлияют.