МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Россия имеет собственную систему обмена финансовыми сообщениями, альтернативную SWIFT, которая внутри страны уже работает успешно, заявил РИА Новости руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор Кривошея. Украина призвала ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT

Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.

"Разговоры об отключении от SWIFT идут довольно давно, тем не менее, важно понимать, что SWIFT — это самостоятельная организация со своими решениями. Тем не менее, в России существует и собственная система обмена финансовыми сообщениями, которая может быть альтернативой SWIFT. На локальном рынке это уже реализовано успешно", — отмечает эксперт.

Тем не менее, для ее функционирования на международных рынках требуется, чтобы партнеры, в том числе и банки этих стран, были готовы подключиться к этой системе. Это одно из направлений стратегии развития Банка России на ближайшие три года, обратил внимание Кривошея.

Как заявил ранее в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.