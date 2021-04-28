БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Европейский центральный банк ожидает серьезного улучшения экономической ситуации в еврозоне во второй половине нынешнего года, предполагая заметный рост ВВП, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на онлайн-конференции.

Она отметила, что в первом квартале 2021 года экономическая ситуация оставалась непростой, а во втором квартале уже заметны признаки ее восстановления.

"Во второй половине года может быть отскок и устойчивый рост", — сказала она.

Экономика ЕС очень сильно пострадала от борьбы с коронавирусом, погрузившись в серьезнейший кризис весной прошлого года, из которого она до сих пор не вышла. Однако эксперты констатируют, что ситуация в союзе выправляется, в нынешнем году ВВП ЕС может вновь вырасти, но еще не достигнет докризисного уровня.