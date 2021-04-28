МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экваториальная Гвинея согласовала право поставок в страну большого перечня российской животноводческой продукции, в частности фуражного зерна, молока, меда, рыбы и столового яйца, говорится в сообщении Россельхознадзора. Экваториальная Гвинея поддерживает продление сделки ОПЕК+

"Получено право экспорта большого перечня российской животноводческой продукции на рынок Экваториальной Гвинеи", — сообщается в пресс-релизе. Ведомство указывает, что отечественные компании уже имеют право экспортировать в Экваториальную Гвинею мясо и мясопродукты с ветеринарными сопроводительными документами определенной формы.

Теперь согласована возможность экспорта из России и другой продукции: в частности — фуражного зерна и других растительных продуктов для животноводства, а также племенного материала — спермы быков-производителей, эмбрионов животных, инкубационного яйца, икры рыб.

Кроме того, получено право экспорта молока и молочных продуктов, столового яйца и яичного порошка, сырья животного происхождения, пчелиного меда и продуктов пчеловодства, а также биологического сырья, предназначенного для производства лекарственных средств в ветеринарии. Российские компании смогут поставлять в Экваториальную Гвинею рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных.

Вся продукция должна поставляться в сопровождении утвержденных форм ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, отправляемые из РФ за рубеж.