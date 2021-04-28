МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рост цен на огурцы и капусту в России с 20 по 26 апреля резко ускорился по сравнению с предыдущей неделей, картофель дорожал тем же темпом, помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата. Россия получила право поставок ряда продуктов в Экваториальную Гвинею

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на капусту белокочанную — на 3,6%, огурцы — на 3%, морковь — на 2%, картофель — на 1,5%, лук и яблоки — на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 13 по 19 апреля, картофель вырос в цене на 1,5%, морковь — на 1,7%. Репчатый лук тогда подорожал на 0,5%, свежая белокочанная капуста — на 1,6%, яблоки — на 0,4%, огурцы — на 0,2%. Томаты неделей ранее подешевели на 1,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе выросли на 0,4%.

В свою очередь, с 20 по 26 апреля выросли цены на свинину (на 0,9%), сосиски, сардельки (на 0,7%), баранину (на 0,6%), вареную колбасу (на 0,5%), мясные консервы для детского питания и маргарин (на 0,4%), говядину, мясные консервы, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сычужные сыры, шоколадные конфеты (на 0,2%).

Стерилизованное молоко, сметана, жирный творог, черный чай, овощные консервы для детского питания, соль, печенье, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,1%. Цены на сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания и водку не изменились.

Помимо этого, сообщается, что рост цен на гречку ускорился, а курица подешевела впервые с сентября.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,8%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации — на 0,1-1%, в 23 субъектах — на 1,1-2%, в восьми субъектах — на 2,1-4,8%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В трех субъектах цены на яйца не изменились. В 14 регионах яйца подешевели на 0,1-0,9%, в шести — на 1-3,5%. Неделей ранее, с 13 по 19 апреля, яйца подорожали на 1,5%. Рост цен к 26 апреля с начала года составил 14,2%. Недельная инфляция осталась на прежнем уровне

Мясо кур в России на отчетной неделе подешевело на 0,1% — цены на курятину снизились впервые с конца сентября 2020 года, при этом две прошлые недели курятина не менялась в цене. В 31 регионе стоимость курятины снизилась на 0,1-1%, в восьми — на 1,1-4,1%. В 26 регионах цены на мясо кур выросли на 0,1-1%, в семи — на 1,1-2,6%. В 13 регионах цены не изменились. С начала года куриное мясо подорожало на 14,5%.

Цены на сахар с 20 по 26 апреля выросли на 0,2% против 0,5% неделей ранее. В 36 регионах сахар подорожал на 0,1-0,7%, в 10 субъектах — на 0,8-1,4%. В 23 регионах цены не изменились, в 16 субъектах они снизились на 0,1-5,8%. К 26 апреля сахар с начала года подорожал на 1,4%.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 10 субъектах — на 1-3,3%. В 19 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%", — указывает Росстат. С 13 по 19 апреля масло подорожало также на 0,3%, рост цен с начала года составил 2,8%.

Гречка с 20 по 26 апреля выросла в цене на 0,6%, тогда как неделей ранее рост составлял 0,5%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,1% (как и неделей ранее), черный хлеб — на 0,2% (как и неделей ранее), макаронные изделия — на 0,1% (против 0,2%), вермишель не менялась в цене (неделей ранее рост цен составлял 0,2%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2% (против 0,1% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (как и неделей ранее), пшено — на 0,2% (за предыдущий период цены снижались на 0,2%).