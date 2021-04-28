МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 20 по 26 апреля вторую неделю подряд осталась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,7%, сообщает Росстат.

"За период с 20 по 26 апреля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала апреля – 100,6%, с начала года – 102,7%", — говорится в сообщении.

Предыдущую неделю Росстат также фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%. Неделей до этого инфляция замедлялась до 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли от 1% до 3,2%, в хостеле — на 0,2%. Проезд в городском автобусе подорожал на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте.