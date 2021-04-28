МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Призывы Европарламента к Евросоюзу остановить реализацию проекта "Северный поток 2" не имеют ни юридической силы, ни смысла, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП. В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.

Гривач напоминает, что это уже не первая резолюция против "Северного потока 2", многие уже предлагались и даже были приняты. "Они не имеют ни юридической силы, ни особого смысла, ну кроме персонально выслужиться перед американцами для некоторых депутатов", — сказал он. Новак уверен, что "Северный поток 2" будет достроен

По мнению эксперта, подобные шаги хоть и не приятны, но все же терпимы. "Что-то вроде жужжания", — заключил Гривач.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.