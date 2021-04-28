Эксперт оценил призывы Европарламента остановить "Северный поток 2"
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Призывы Европарламента к Евросоюзу остановить реализацию проекта "Северный поток 2" не имеют ни юридической силы, ни смысла, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП. В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.
Гривач напоминает, что это уже не первая резолюция против "Северного потока 2", многие уже предлагались и даже были приняты. "Они не имеют ни юридической силы, ни особого смысла, ну кроме персонально выслужиться перед американцами для некоторых депутатов", — сказал он.
По мнению эксперта, подобные шаги хоть и не приятны, но все же терпимы. "Что-то вроде жужжания", — заключил Гривач.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833566659.html