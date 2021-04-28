МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам прошедшего апрельского заседания сохранила базовую (учётную) процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. "Таблетка позитива" от ФРС прекратила свое действие

Регулятор уже по итогам девятого заседания подряд сохранил базовую ставку после того, как внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия, которые повлекла за собой вспышка коронавируса. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки в экономике до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Путь развития экономики будет в значительной степени зависеть от… вируса (нового коронавируса — ред.), что включает в себя и прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе", — также говорится в пресс-релизе регулятора.

Сообщается, что ФРС США продолжит выкупать активы от $120 млрд в месяц до прогресса в занятости и инфляции.

"Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей максимальной занятости и ценовой стабильности", — сказано в релизе.

Регулятор напоминает, в частности, что целевой показатель инфляции для него составляет 2% в год.