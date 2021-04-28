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Авиакомпания Air Arabia возобновляет рейсы в Москву
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Базирующаяся в ОАЭ авиакомпания Air Arabia с 1 мая возобновит рейсы из Шарджи в Москву, сообщается на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по... ПРАЙМ, 28.04.2021
авиасообщение, туризм, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Базирующаяся в ОАЭ авиакомпания Air Arabia с 1 мая возобновит рейсы из Шарджи в Москву, сообщается на сайте авиакомпании.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Власти столичного эмирата Абу-Даби освободили с 25 апреля туристов из России и ряда других стран от обязательного 10-дневного карантина при въезде в эмират. Туристы по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 96 часов до вылета. По прибытии в эмират туристам также нужно будет сдать еще один ПЦР-тест. Все гости эмирата также должны будут сдавать ПЦР-тест на 4-й и 8-й день пребывания.
Россия и ОАЭ возобновили приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение в сентябре 2020 года.
Air Arabia — бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Шардже.