Биржи США откликнулись небольшим ростом на решение ФРС
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в среду, но при этом большинство из них откликнулось некоторым ростом на оглашение ожидаемого сохранения мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил о намерении продолжать выкуп активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в восстановлении занятости и удерживании инфляции. Следующее заседание ФРС запланировано на 15-16 июня.
По состоянию на 21.15 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,44%, до 33834,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14079,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,05%, до 4188,8 пункта.
При этом до оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,43%, до 33838,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,13%, до 14072,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4186,28 пункта.
https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833566829.html