МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в среду, но при этом большинство из них откликнулось некоторым ростом на оглашение ожидаемого сохранения мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на прежнем уровне

ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил о намерении продолжать выкуп активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в восстановлении занятости и удерживании инфляции. Следующее заседание ФРС запланировано на 15-16 июня.

По состоянию на 21.15 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,44%, до 33834,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14079,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,05%, до 4188,8 пункта.

При этом до оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,43%, до 33838,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,13%, до 14072,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4186,28 пункта.