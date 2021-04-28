МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца в России не планируется, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Никаких соглашений по птице и яйцам не планируется. Ситуация по птице уже стабилизировалась. Определенный рост цен на яйца сохраняется, к сожалению. Но надо учитывать, что сейчас идет закупка перед Пасхой", — сказал Евтухов в интервью "Российской газете". В России резко выросла стоимость ряда продуктов

Он отметил, что на этом рынке нет глобальных компаний. "У самой крупной яичной фабрики не более 3% рынка. Конкуренция здесь большая. Поэтому уверен, что в ближайшее время и на яйца цены начнут снижаться", — добавил замминистра.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.

Евтухов также указал, что в отношении других товаров были достигнуты договоренности с производителями и розничными компаниями, чтобы цены не росли скачкообразно. "Есть еще ряд продуктов питания, за которыми мы совместно с ФАС наблюдаем. Могу точно сказать, дефицита социально значимых продовольственных товаров в регионах России не зафиксировано. Это свежие данные", — заключил замглавы Минпромторга.