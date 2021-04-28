МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 27 апреля выловили 1,64 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 9,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Минпромторг не планирует сдерживать цены на куриное мясо и яйца

В частности, объем вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 1,21 миллиона тонн, что на 11% меньше уровня прошлого года. В том числе вылов минтая там снизился на 14,2%, до 907,45 тысячи тонн, трески — вырос на 1%, до 63,85 тысячи, а добыча сельди подскочила на 47,5%, до 152,36 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов уменьшился на 1,3%, до 166,82 тысячи тонн. В том числе на промысле трески он вырос на 2,7%, до 127,42 тысячи тонн, пикши — сократился на 8,9%, до 21,87 тысячи.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи составил 42,65 тысячи тонн, на 1% больше уровня прошлого года. В том числе на промысле шпрота вылов вырос на 7,5%, до 29,85 тысячи тонн, а балтийской сельди было добыто на 5,3% меньше уровня прошлого года – 11,79 тысячи.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов подскочил на 83%, до 26,72 тысячи тонн. В том числе объем добычи кильки вырос в 4,4 раза, до 19,29 тысячи тонн, а вылов частиковых рыб видов снизился на 45%, до 4,74 тысячи. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне было выловлено 18,64 тысячи тонн — на 28,4% меньше, чем год назад. В том числе на промысле хамсы объем добычи упал в 1,7 раза, до 13,48 тысячи тонн, а вылов тюльки вырос на 48%, до 1,54 тысячи.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот снизил вылов на 12%, до 105,3 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – на 3,8%, до 58,7 тысячи.