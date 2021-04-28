МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Отмена демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо в нынешних условиях приведет к дестабилизации рынка, розничные цены на топливо в РФ могут вырасти на 5 рублей за литр, заявил главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов в ходе конференции "SMART-АЗС 2021: эффективность, инновации и конкуренция сервиса". Бензин на московских заправках подешевел впервые за четыре месяца

"Последнее время в деловой прессе было много выступлений об отмене демпфера. Но он просто не изымается из этой системы. Если мы говорим "отменить демпфер", тогда, значит, мы должны перейти к свободному рыночному ценообразованию на топливо на АЗС, а к этому мы сейчас не готовы, нет политической возможности это сделать", — сказал Ежов.

Как следует из презентации Ежова, при свободном рынке розничные цены на топливо могут вырасти на 5 рублей за литр и в целом будут иметь высокую волатильность. "Отказ от демпфера в текущих условиях приведёт к дестабилизации рынка топлива", — также указано в его презентации.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.