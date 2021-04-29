МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Известный американский инвестор, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио считает, что основой коррупции в России является неумение людей, в первую очередь предпринимателей, действовать сообща. Об этом он рассказал в своем интервью РБК. Российский бизнес назвал плюсы и минусы налогового режима самозанятых

"Ваша страна сталкивается со множеством препятствий на пути к построению эффективной экономики. Но я бы посоветовал сосредоточиться на том, как люди ведут себя друг с другом. В Китае ведь тоже была острой проблема коррупции. Но, в отличие от Китая, для России оказалось слишком сложно построить систему, противодействия ей, организовать людей, чтобы они были более продуктивными, сотрудничая между собой. Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща", — отметил "Стив Джобс от инвестирования".

Также среди основных проблем, с которыми сталкивается экономика страны, Далио выделил неразвитые рынки капитала и низкие инвестиции в инфраструктуру, в том числе в образование.

РБК напоминает, что Рэй Далио входит в сотню богатейших людей мира списка Forbes (собственное состояние — 20,3 миллиардов долларов). В 1975 году он основал компанию Bridgewater Associates, которая сегодня является одним из крупнейших хедж-фондов планеты. Активы, которыми он управляет, оцениваются в 140 миллиардов долларов (на март 2021 года). 71-летний миллиардер, которого американские медиа называют "Стивом Джобсом от инвестирования", широко известен также благодаря своей благотворительной деятельности (на эти цели он за несколько лет направил 850 миллионов долларов), а также благодаря выступлениям на политические и философские темы.