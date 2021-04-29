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Безработица в Германии в апреле ожидаемо сохранилась на уровне 6%
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Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали... ПРАЙМ, 29.04.2021
безработица, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне четвертый месяц подряд.
Число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,76 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6% с 6,2% в марте, число безработных при этом уменьшилось до 2,771 миллиона с 2,827 миллиона человек.