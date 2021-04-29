МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Индекс делового климата в Германии в апреле продолжает расти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне четвертый месяц подряд.

Число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,76 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6% с 6,2% в марте, число безработных при этом уменьшилось до 2,771 миллиона с 2,827 миллиона человек.