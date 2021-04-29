МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Система электронных путевок в России в 2021 году заработает в добровольном режиме, а обязательной она может стать в 2022 году, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг. В Минцифры отчитались об устранении цифрового неравенства

"До конца мая проводится тестирование системы туроператорами под эгидой Минцифры России. Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда, в 2021 году, система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года — вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов", — сказал Чернышенко.

Выступая на презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", он отметил, что в документе предусмотрен комплекс мер регуляторного и цифрового характера, направленных на повышение прозрачности рынка и защиты прав туристов.

Система "Электронная путевка" в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018 года и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью.

В мае 2020 года Госдума утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". Дата второго чтения законопроекта пока не определена.

В частности, согласно проекту, туроператоры и турагенты должны будут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе.

Продажа туров без формирования электронной путевки станет основанием для исключения сведений о туроператоре из единого федерального реестра. За размещение путевки в электронной системе будет взиматься плата.