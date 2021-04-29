МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, упало на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 553 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Биржи США откликнулись небольшим ростом на решение ФРС

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 2 тысячи — до 549 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 17 апреля, был пересмотрен до 566 тысяч с 547 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 44 тысячи с пересмотренного показателя — до 611,75 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения, до 655,75 тысячи с 651 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,66 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,651 миллиона с 3,674 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.