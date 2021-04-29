МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Почти половина, или 49% работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 76% согласны на такую сверхурочную занятость при условии соответствующей оплаты, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин — 38%", — сказал Мамонов на круглом столе на тему "Труд и капитал в XXI веке" в МИА "Россия сегодня", презентуя результаты исследования, которое проводилось в преддверии 1 мая.

При этом 37% работающих заявили, что трудятся примерно 40 часов в неделю.

"При этом когда мы пытались понять, как люди относятся к тому, чтобы работать больше 40 часов в неделю при условии, если будет дополнительная оплата, 76% работающих согласились с таким предложением. Среди мужчин этот показатель составил 84%, чуть меньше он среди женщин, но у женщин другая социальная нагрузка", — добавил Мамонов.

По его словам, только 20% заявили, что готовы работать 40 часов в неделю — и не более того.